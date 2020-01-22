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Видео спасения ребенка, запертого матерью в московской квартире

, 19:11 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 38

Инцидент произошел в доме 2/1 по улице Восточная.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых запечатлен момент спасения ребенка из запертой квартиры в Москве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, мать укрылась в квартире с малолетним сыном, отказалась открывать дверь сотрудникам опеки и, по словам очевидцев, угрожала причинить мальчику вред. Инцидент произошел в доме 2/1 по улице Восточная.

После сообщения о случившемся на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб города. Как видно на записи, чтобы вызволить малыша из квартиры, к дому подъехал подъемник, на котором сотрудник экстренных служб поднялся до окна квартиры, где женщина удерживала сына.

«Ребенка у меня забирают. Бабушка не пускает их в дом, чтобы они не забрали ребенка. У нее временная опека на ребенка, я подала иск на восстановление в родительских правах. Ребенок у меня не адаптирован к детским учреждениям», — рассказала мать мальчика.

Как стало известно 5-tv.ru, в конце концов, ребенка удалось вызволить из квартиры. Правоохранители его вынесли из дома и впоследствии передали сотрудникам скорой помощи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и статьей 119 УК РФ «Угроза убийством». Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи нашли женщину, которая увела шестилетнюю девочку от матери в новогоднюю ночь. То, что выглядело как похищение, на самом деле оказалось попыткой спасения.

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