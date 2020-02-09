  1. Пятый канал
  4. Нелли Ермолаева показала трогательные архивные кадры из роддома

Нелли Ермолаева показала трогательные архивные кадры из роддома

, 17:18 | Ниса Мурзанаева 275

Почти два года назад 33-летняя Нелли Ермолаева подарила жизнь своему первенцу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly

Российская телеведущая, дизайнер и бывшая участница «Дома-2» 33-летняя Нелли Ермолаева показала невероятно трогательное архивное видео из роддома. Два года назад на свет появился единственный пока сын телезвезды Мирон.

На кадрах знаменитость лежит на больничной кровати. Рядом с ней находятся акушер и любимый супруг. На руках счастливой мамочки лежит ее новорожденное чудо.

«Два года назад. Мир», — подписала ролик экс-участница телестройки.

Instagram @ermolaevanelly

Поклонники высоко оценили опубликованное видео из роддома. Настолько личный, интимный контент тронул фанатов Нелли Ермолаевой. Пользователи соцсети пожелали счастливой родительнице и ее наследнику всяческих благ, а главное, крепкого здоровья.

Мирон родился в браке Нелли Ермолаевой с известным в столице владельцем сети ресторанов Кириллом Андреевым. Пара сыграла свадьбу в 2016 году. Однако перед самым наступлением нового 2020-го года телезвезда заявила — она разводится с супругом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нелли Ермолаева довела поклонников до слез трогательным письмом к мужу, с которым разводится.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.47
0.67 69.63
0.55
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Последние новости

18:00
Найдено тело студентки, которая пропала в конце января в Петербурге
17:55
Человек с мачете задержан у входа в метро во Франции
17:44
«Все ближе к космосу!» — Катя Лель удивила фанатов новым образом
17:35
Видео: один полицейский убит, еще один ранен во время стрельбы в Нью-Йорке
17:27
Песков пояснил эмоциональность Лукашенко в переговорах с Путиным об энергоресурсах
17:18
Нелли Ермолаева показала трогательные архивные кадры из роддома

Сейчас читают

Караулова вышла на красную дорожку в плаще и «мотоциклетных трусах» — видео
Видео из салона самолета, совершившего аварийную посадку в Усинске
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]