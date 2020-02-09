Нелли Ермолаева показала трогательные архивные кадры из роддома

Российская телеведущая, дизайнер и бывшая участница «Дома-2» 33-летняя Нелли Ермолаева показала невероятно трогательное архивное видео из роддома. Два года назад на свет появился единственный пока сын телезвезды Мирон.

На кадрах знаменитость лежит на больничной кровати. Рядом с ней находятся акушер и любимый супруг. На руках счастливой мамочки лежит ее новорожденное чудо.

«Два года назад. Мир», — подписала ролик экс-участница телестройки.

Instagram @ermolaevanelly

Поклонники высоко оценили опубликованное видео из роддома. Настолько личный, интимный контент тронул фанатов Нелли Ермолаевой. Пользователи соцсети пожелали счастливой родительнице и ее наследнику всяческих благ, а главное, крепкого здоровья.

Мирон родился в браке Нелли Ермолаевой с известным в столице владельцем сети ресторанов Кириллом Андреевым. Пара сыграла свадьбу в 2016 году. Однако перед самым наступлением нового 2020-го года телезвезда заявила — она разводится с супругом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нелли Ермолаева довела поклонников до слез трогательным письмом к мужу, с которым разводится.