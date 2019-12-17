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Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем

, 15:32 | Валентин Черников Видео 640

Звезда «Дома-2» довела поклонников до слез трогательным письмом к супругу.

Фото: Instagram @ermolaevanelly

Расставание Нелли Ермолаевой с мужем повергло в шок ее поклонников в социальных сетях. О проблемах в семье звезда «Дома-2» рассказала несколько дней назад, а теперь подтвердила намек на развод.

Девушка опубликовала в Instagram проникновенный пост — письмо, адресованное супругу. В нем она вспомнила яркие моменты отношений с московским ресторатором Кириллом Андреевым: букет ромашек, первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн, бумажки с желаниями. Вспомнила звезда и первую ссору, и примирение, которое последовало за ней.

«А теперь нас больше нет. Есть я и ты… Пишу и плачу. Нет-нет, не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга, и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием. Ты правда настоящий мужчина, который дан мне богом. Но Господь распорядился иначе», — противоречит себе переполненная эмоциями Ермолаева.

Ниже Нелли поблагодарила Андреева за все, что произошло между ними за последние восемь лет, и отдельно — за совместного сына. Бывшая участница телестройки пообещала сделать все, чтобы малыш рос счастливым, «знал и любил папу».

«Мы остаемся в теплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить. Теперь наша семья как аппарат искусственного дыхания — отключили… каждый дышит сам», — подытожила автор поста.

Весть о разводе удивила и расстроила фолловеров светской львицы. Многие в комментариях признались, что не смогли сдержать слез, и пожелали своей любимице не падать духом. Причины расставания пары остались неизвестными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нелли Ермолаева показала вид спереди в скандальном БДСМ-наряде.

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