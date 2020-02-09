Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео в естественном образе на своей странице в Instagram. Звезда едет в машине и двигает головой в такт под хит 90-х, снимая это на камеру.

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь „Технологию“», — написала знаменитость.

Бывший супруг Максим Виторган оставил шутливый комментарий под этим постом.

«Но не забыла сделать губки „уточкой“», — написал актер, добавив смеющиеся смайлики.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники оценили ироничный комментарий экс-возлюбленного светской львицы и выразили респект теплым отношениям звездной пары, несмотря на развод. Также фанаты Собчак восхитились ее смелостью опубликовать подобное видео и написали ей комплименты под постом.

«Как же хорошо, когда умные люди, после развода сохраняют теплые отношения. Платон у вас –чудо! Здоровья ему и вам»;

«Высокие отношения!»

«Все-таки харизма и без макияжа харизма!»

«Красотка! Настоящая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак пошутила, что ее сын «съел воробушка».