Ксения Собчак выложила в Instagram фото трехлетнего сына Платона за трапезой. Лицо малыша перемазано чем-то красным — джемом или кетчупом. Умилительный снимок его мама подписала в шутливой, но несколько эпатажной манере.

«Когда съел воробушка», — написала светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники принялись оценивать умилительную фотографию. Пользователи отметили, что мальчик Ксении выглядит не жестоко, а мило.

«Приятного аппетита!»

«Хорошенький какой!»

«Какой сладкий мальчик, сама бы его съела», — ответили в комментариях.

Судя по всему, снимок сделали во время отдыха на Мальдивах. Там звезда находилась в январе с Платоном и мужем Константином Богомоловым. С начала февраля ребенок проводит время с папой Максимом Виторганом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган показал, как развлекает сына.