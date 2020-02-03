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  4. «Приятного аппетита!» — Собчак пошутила, что ее сын «съел воробушка»

«Приятного аппетита!» — Собчак пошутила, что ее сын «съел воробушка»

, 7:27 | Валентин Черников 92

Светская львица выложила умилительное фото сына Платона.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак выложила в Instagram фото трехлетнего сына Платона за трапезой. Лицо малыша перемазано чем-то красным — джемом или кетчупом. Умилительный снимок его мама подписала в шутливой, но несколько эпатажной манере.

«Когда съел воробушка», — написала светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники принялись оценивать умилительную фотографию. Пользователи отметили, что мальчик Ксении выглядит не жестоко, а мило.

«Приятного аппетита!»

«Хорошенький какой!»

«Какой сладкий мальчик, сама бы его съела», — ответили в комментариях.

Судя по всему, снимок сделали во время отдыха на Мальдивах. Там звезда находилась в январе с Платоном и мужем Константином Богомоловым. С начала февраля ребенок проводит время с папой Максимом Виторганом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган показал, как развлекает сына.

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