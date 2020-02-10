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МакSим может навсегда покинуть сцену

, 8:20 | Валентин Черников 110

Директор певицы рассказала о ее плохом самочувствии после ДТП.

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Фото, видео: Instagram @maksimartist

Возращения на сцену певицы МакSим может не произойти. Об этом рассказала в программе «Ты не поверишь» ее концертный директор Маргарита Соколова. По словам импресарио, причина кроется в состоянии здоровья артистки.

В апреле 2019 года стало известно, что Марина Абросимова — настоящее имя певицы — попала в ДТП по дороге в аэропорт. Звезда направлялась в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». В результате происшествия она получила множественные гематомы.

Как подтверждает Соколова, МакSим до сих пор мучают головные боли и бессонница. Знаменитость хотела возобновить концертные туры, но в начале февраля ее менеджеру пришлось объявить о паузе.

Представительница артистки говорит, что Абросимова надеется на решение проблем с самочувствием и возвращение в строй, но велика вероятность, что этого не случится. Если боли и бессонница останутся в вялотекущей форме, певица уйдет из шоу-бизнеса, заявила Соколова. Врачи советуют МакSим отключиться от рабочего процесса, чтобы восстановить сон и сосуды.

Ранее 5-tv.ru писал, что пиар-директор певицы МакSим раскрыла подробности ее госпитализации.

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