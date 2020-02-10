«Как на пляже»: Эмили Ратаковски раскритиковали за наряд на вечеринке в честь «Оскара»
Россияне осудили модель за неуместное оголение по случаю киноцеремонии.
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Фото, видео: Instagram @peopletalkru, Zuma\TASS
Появление Эмили Ратаковски на The Vanity Fair Oscar’s After-Party взбудоражило общественность. Главный редактор американского журнала Vanity Fair устроила традиционную вечеринку по случаю церемонии вручения премии «Оскар» в Центре исполнительских видов искусства в Беверли-Хиллз. Модель пребыла туда в откровенном белом наряде: длинная юбка в пол и узкий топ с видимым декольте.
Ожидается, что после съемок церемонии посетители «Оскара» приедут на вечеринку, а многие звезды посетили ее досрочно. В числе первых оказалась и Ратаковски. Среди селебрити нашлись и другие звезды, чьи наряды оказались довольно вызывающими. Но образ Эмили претендует на первое место по минимальному количеству одежды.
Российские пользователи Instagram посчитали такой выбор неуместным для события по случаю вручения престижной кинопремии. Но нашлись те, кто вступился за Ратаковски — пользователи посчитали, что обладательница роскошного тела может позволить себе такую вольность.
«Она так боится, что если не разденется, под тканью не заметят ее талию и грудь»;
«Ну, уже на „Оскар“ можно было б не оголяться»;
«Как на пляже»;
«Но тело красивое же!»
«Может себе позволить», — оценили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски в абсолютно прозрачном наряде позирует на камеру.
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