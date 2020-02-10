«Как на пляже»: Эмили Ратаковски раскритиковали за наряд на вечеринке в честь «Оскара»

Появление Эмили Ратаковски на The Vanity Fair Oscar’s After-Party взбудоражило общественность. Главный редактор американского журнала Vanity Fair устроила традиционную вечеринку по случаю церемонии вручения премии «Оскар» в Центре исполнительских видов искусства в Беверли-Хиллз. Модель пребыла туда в откровенном белом наряде: длинная юбка в пол и узкий топ с видимым декольте.

Ожидается, что после съемок церемонии посетители «Оскара» приедут на вечеринку, а многие звезды посетили ее досрочно. В числе первых оказалась и Ратаковски. Среди селебрити нашлись и другие звезды, чьи наряды оказались довольно вызывающими. Но образ Эмили претендует на первое место по минимальному количеству одежды.

REUTERS/Danny Moloshok

Российские пользователи Instagram посчитали такой выбор неуместным для события по случаю вручения престижной кинопремии. Но нашлись те, кто вступился за Ратаковски — пользователи посчитали, что обладательница роскошного тела может позволить себе такую вольность.

«Она так боится, что если не разденется, под тканью не заметят ее талию и грудь»;

«Ну, уже на „Оскар“ можно было б не оголяться»;

«Как на пляже»;

«Но тело красивое же!»

«Может себе позволить», — оценили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски в абсолютно прозрачном наряде позирует на камеру.