Эмили Ратаковски в абсолютно прозрачном наряде позирует на камеру

Новое видео Эмили Ратаковски в Instagram-аккаунте не на шутку взволновало ее поклонников. Многие из них в шутку пригрозили американской модели отпиской от ее страницы. Модель снялась в прозрачном боди, прикрыв грудь рукой. Короткий ролик стал продолжением горячей фотосессии в откровенном белье.

На кадрах Ратаковски стоит у белой стены и смотрит в камеру, сексуально взъерошивая волосы. Модель выглядит безумно знойной, отметили фанаты и призвали ее сбавить градус соблазнения.

Instagram @emrata

«Как ты можешь быть такой красивой!»

«Прекрати меня отвлекать, я изо всех сил стараюсь делать уроки!»

«Вы определенно знаете, как привлечь внимание людей, это начинается с ваших глаз»;

«Вы первая и единственная девушка, которая согрела мое сердце»;

«Думаю, мне нужно отписаться для душевного спокойствия», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски взорвала сеть видео в прозрачном нижнем белье.