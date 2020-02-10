Анастасия Стоцкая призналась, планирует ли третьего ребенка

Анастасия Стоцкая сделала признание на тему беременности. Артистка рассказала, собирается ли она завести еще одного ребенка.

Стоцкая сообщила, что «пока не планирует» становиться многодетной мамой. Однако, как отмечает издание «7Дней», это не означает, что в будущем планы Анастасии не изменятся — возможно, позднее артистка все-таки станет задумываться еще об одном ребенке.

Сейчас певица занята выступлениями в мюзиклах и воспитанием двоих детей — восьмилетнего сына и двухлетней дочери. В этом ей помогает няня и собственная мама: они остаются с детьми, когда звезда отправляется на концерты или занята на репетициях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексуальная Анастасия Стоцкая примерила капроновые гольфы в пустой ванной.