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  4. Сексуальная Анастасия Стоцкая примерила капроновые гольфы в пустой ванной

Сексуальная Анастасия Стоцкая примерила капроновые гольфы в пустой ванной

, 22:48 | Алиса Старжевская Фото 128

По словам певицы, роковой образ на фотосессии отразил ее настроение.

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Фото, видео: Instagram @100tskaya

Недавно артистка Анастасия Стоцкая показала кадр, на котором она примерила роль женщины-вамп. Новое фото звезда выложила в свой личный блог в Instagram.

Фотосессия была в черно-белом стиле, из-за чего многие подумали, что изображение украсило обложку неизвестного глянцевого журнала. Для съемки Стоцкая выбрала миниатюрное черное платье с кружевами на тонких бретельках. На ноги певица надела капроновые гольфы вместе с тяжелыми высокими ботинками на шнуровке. Знаменитость дополнила образ роковой женщины небрежными локонами, которые прикрывали ее пышную грудь.

Instagram @100tskaya

Съемка полностью отразила настроение поп-дивы, о чем она сообщила в комментариях под фотографией.

Подписчики с невероятным восторгом приняли новый образ Анастасии — поклонники отметили, что певице идет такой «хищный» образ.

«Хищница какая, огонь»;

«Королевишна»;

«Обворожительна красива»;

«Красота великая сила», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники утверждают, что дочь Стоцкой — родственица Киркорова.

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