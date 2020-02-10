Основатель Amazon рассказал о моменте, перевернувшем его жизнь
Джефф Безос поведал о случае, который произошел еще во время его обучения в Принстонском университете.
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Фото, видео: DPA/TASS
Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос рассказал о моменте, который перевернул его жизнь. Случай произошел еще в Принстонском университете, где бизнесмен изучал теоретическую физику, сообщает CNBC.
По словам Джеффа, он несколько часов не мог решить домашнее задание по математике и обратился за помощью к соседу по комнате, однако и он не сумел дать ответ. Тогда они позвали третьего студента, который решил задачу всего за минуту. Когда он объяснил, как пришел к ответу, будущий миллиардер понял, что ему следует сменить специальность, поскольку его образ мышления просто не подходит для занятий теоретической физикой.
«Это был важный момент для меня, потому что я понял, что никогда не стану великим физиком-теоретиком», — делится воспоминаниями предприниматель.
Будущий миллиардер стал изучать программирование, а потом решил заняться бизнесом. В 1986 году Безос окончил Принстонский университет и спустя восемь лет основал книжный интернет-магазин Amazon.
В 2018 году Безос занимал первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивалось в 150 миллиардов долларов. По данным издания, капитализация Amazon превышает триллион долларов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что свекор Натальи Водяновой стал самым богатым человеком в мире. Главу Amazon Джеффа Безоса он сместил на второе место.
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