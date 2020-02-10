Петербуржец сломал нос водителю скорой помощи

Житель Санкт-Петербурга напал на водителя скорой помощи и сломал ему нос. Об этом сообщается на сайте главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля в районе одного из домов на Лиговском проспекте. Началось все с того, что нетрезвый мужчина вызвал скорую помощь для своего знакомого, повредившего ногу.

Когда медики приехали на место и начали опрашивать пострадавшего, его знакомый внезапно начал вести себя агрессивно. В итоге он избил водителя скорой помощи. После драки тот обратился за медпомощью с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом носа.

Коллеги водителя во время драки воспользовались кнопкой тревожной сигнализации, установленной в автомобиле. Через три минуты на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали дебошира и передали его полиции. Побитый водитель уже написал на петербуржца заявление.