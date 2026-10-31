Маликов вспомнил, как взял молодого Агутина к себе на разогрев

Дмитрий Маликов рассказал, что помог Леониду Агутину в начале карьеры

Еще до того, как Леонид Агутин стал известным исполнителем, он выступал на разогреве у народного артиста России Дмитрия Маликова. Этой историей певец поделился на музыкальном шоу Стаса Ярушина, вспомнив, как в начале 1990-х начинающий музыкант получил возможность выйти на сцену перед его концертом.

Маликов отметил, что сам обрел популярность очень рано — в 18 лет, а уже в 19 поступил в консерваторию и отправился на гастроли. Из-за стремительного развития карьеры он больше не нуждался в участии в фортепианных конкурсах, тогда как Агутин стал известен позднее.

Вспоминая знакомство с коллегой, Маликов рассказал, что их отцы общались между собой. Однажды отец Агутина попросил отца Дмитрия договориться о выступлении сына перед концертом певца, и Маликов согласился взять начинающего артиста с собой в Ригу.

«И у него было там две песни. Это год девяностый, девяносто первый, наверное», — вспомнил музыкант.

Во время разговора Ярушин заметил, что Агутин тоже рассказывал эту историю, но представлял ее иначе: по его словам, это он брал Маликова на концерт в Ригу. Однако Дмитрий не увидел в ситуации повода для споров и подчеркнул, что помощь начинающим исполнителям не должна считаться чем-то постыдным.

Маликов добавил, что использовал собственные возможности, чтобы поддержать молодого музыканта, и впоследствии помогал другим начинающим артистам. По его мнению, коллегам важно поддерживать друг друга и делиться своими ресурсами, когда это помогает новым исполнителям заявить о себе.

«Наоборот, я просто свой ресурс использовал, чтобы помочь молодому начинающему артисту. Вообще надо помогать друг другу во всем», — заключил Маликов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детстве Маликов настолько не любил занятия музыкой, что в пятилетнем возрасте он умудрялся сбегать от преподавателя через окно своей квартиры.

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