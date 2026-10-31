Десантник с битой и «нянька» из Брюсселя: кризис в Польше превратился в мемы

Политический кризис в Польше стал мемом

Политический кризис вокруг Конституционного трибунала в Польше превратился в настоящий мемный шторм. Противостояние сторонников премьер-министра Дональда Туска и президента Кароля Навроцкого интернет-пользователи высмеивают с помощью сгенерированных нейросетями картинок.

Фантазия авторов не знает границ. На одних изображениях Туска облачили в серый спортивный костюм задержанного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро — в таком же виде политика запечатлели во время январской спецоперации США.

На других публикациях премьера Польши за руку, словно маленького ребенка, ведет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пользователи иронично задаются вопросом, можно ли назвать происходящее демократией.

Не обошлось без насмешек и над президентом. На мемах Навроцкого изображают десантирующимся у здания Конституционного суда с битой в руках.

За шутками стоит серьезное политическое противостояние. Поводом для него стал спор о назначении новых судей и реформе судебной системы.

Ситуация обострилась настолько, что Навроцкий прервал визит в Сенегал и лично приехал к зданию Конституционного суда, которое было оцеплено.

Однако президента пытались не пропустить внутрь, толкали и хватали за пиджак. Несмотря на это, он силой прорвался в здание.

Такой штурм вызвал негодование в правительстве. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек жестко осудил действия президента. Он заявил, что врываться в здание и нападать на судей недопустимо, и призвал прокуратуру обратить на это внимание.

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