«Ничего не было»: Ирина Дубцова открестилась от романа с должником

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Артистка призналась, что до сих пор надеется на порядочность бизнесмена, которому когда-то протянула руку помощи.

Действительно ли бывший Дубцовой задолжал ей миллионы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Дубцова опровергла слухи о романе с мужчиной, который задолжал ей миллионы

Певица Ирина Дубцова прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ, о том, что ее бывший возлюбленный, бизнесмен Дмитрий Ильин, не возвращает ей долг в размере 8,5 миллиона рублей. Свою позицию артистка изложила на личной странице в социальных сетях.

«Дмитрий не мой бывший. Да, звучит странно, но между нами никогда ничего не было», — опровергла слухи знаменитость.

Дубцова заявила, что никогда не состояла в отношениях с Ильиным. По ее словам, они знакомы около десяти лет и просто периодически общались. Когда бизнесмен оказался в сложной ситуации, певица помогла ему деньгами, жильем, знакомствами и поддержкой.

«Про деньги — правда, к сожалению. Но я все еще, наверное, наивно считаю Диму порядочным человеком и надеюсь на возврат этих денег», — призналась певица.

Ильин занял деньги у Дубцовой на развитие бизнеса и обещал вернуть их после продажи пентхауса в Самаре. Однако сделка так и не состоялась: Ильин уехал за границу, перестал отвечать на звонки и заблокировал знаменитость в мессенджерах.

Сама артистка заявила, что подробности конфликта публично обсуждать не собирается.

«Скандалить не хочу. У меня на это нет ни желания, ни сил, ни времени», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из особняка Ирины Дубцовой пропали дорогие вещи на несколько миллионов рублей. Артистка предположила, что к исчезновению ценностей могут быть причастны рабочие, занимавшиеся ремонтом дома. При этом обращаться в полицию она не стала, поскольку не захотела тратить силы и нервы на разбирательства.

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