Семья не поддалась гипнозу: сын раскрыл изнанку жизни Кашпировского

Сын Анатолия Кашпировского связал распад семьи с работой отца

Анатолий Кашпировский был настолько увлечен своей работой, что это в итоге могло разрушить его семью. Об этом рассказал его сын Сергио Монтана (настоящее имя — Сергей Кашпировский) в разговоре с РИА Новости.

«Отец был по-настоящему предан своему делу, но мне кажется, что в итоге эта преданность разрушила нашу семью», — сказал он.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Каменец-Подольской области Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, после чего более 20 лет проработал в местной психоневрологической больнице. Всесоюзную известность ему принесли «Сеансы здоровья», которые осенью 1989 года начали показывать по Центральному телевидению.

Популярность Кашпировского быстро вышла за пределы телевизионных экранов. Он гастролировал по Советскому Союзу и за рубежом, собирал зрителей в концертных залах и на стадионах. При этом его методы вызывали серьезные споры в медицинском сообществе. Российская академия наук относила их к псевдонауке, а в 1993 году массовые сеансы целительства с использованием средств массовой информации запретили указом президента.

В июле 2026 года стало известно об экстренной госпитализации 86-летнего телеведущего в Москве. Утверждалось, что ему провели стентирование, а ухудшение состояния могло быть связано с самостоятельным приемом антибиотиков. В новостных Telegram-каналах также появлялись сообщения о том, что врачи якобы заподозрили опухоль и направили пациента к онкологу. Однако менеджер Кашпировского вскоре опроверг эти сведения.

3 октября 2026 года Кашпировский умер в Москве на 88-м году жизни. Накануне его госпитализировали с низким давлением, сообщал источник 5-tv.ru

В публикациях о смерти телеведущего фигурировали разные сведения о состоянии его здоровья. Одни источники писали о раке желудка четвертой стадии с метастазами во внутренние органы и полиорганной недостаточности, другие приводили версию об острой сердечной недостаточности. Вдова Гулизар Чалбаш, по словам сыновей Кашпировского, говорила о внезапной остановке сердца.

Прощание с телеведущим состоялось 8 октября в Москве, в зале Троекуровского кладбища. Похоронили его 13 октября в украинской Виннице, где находятся могилы его родителей и старшей дочери. Тело доставляли на родину через Турцию и Польшу.

Могилу сделали безымянной.

После похорон сыновья Кашпировского от первого брака Алексей и Сергей обратились к его вдове Гулизар Чалбаш. Их насторожили противоречивые сведения о причинах смерти отца.

«Смерть отца оставила у нас серьезные вопросы, на которые до настоящего времени мы хотим получить конкретные, последовательные и документально обоснованные ответы», — приводились их слова в KP.RU.

Алексей и Сергей признались, что давно не общались с отцом лично и поэтому не располагали полной информацией о его состоянии. Они попросили Чалбаш подробно рассказать о последних часах жизни телеведущего, предоставить медицинские документы и сведения о назначенном лечении.

Кроме того, сыновья предложили вдове пройти проверку на полиграфе и ДНК-тестирование, а также объяснить, куда исчезло архивное видео с официального канала Кашпировского.

Семейная тайна, которую хранили годами

Об Алексее заговорили после смерти Кашпировского. Мужчина объявился еще в 2019 году, однако телеведущий официально не признавал его своим ребенком. Позднее Сергей рассказал «Комсомольской правде», что отец все-таки признал Алексея после проведения ДНК-теста.

«На самом деле, отец признал его своим сыном. Был тест ДНК, который это подтвердил. С тех пор мы с Алексеем общаемся. Я был очень рад, что у меня появился брат. И отец с ним все эти годы поддерживал связь. Они общались даже чаще, чем я с папой», — говорил Сергей.

Не обошлось и без имущественных вопросов. Как писали в Газета.ру, у Сергея Кашпировского, известного также как Сергио Монтана, пытаются отсудить дом в Калифорнии стоимостью 340 тысяч долларов.

Сам Сергей тем временем объяснил, почему не смог приехать на похороны отца.

«Я не приехал на похороны отца не потому, что не хотел, а потому, что не смог», — заявил он.

Ранее такую же причину называл директор Кашпировского Сергей Рудых. По его словам, добраться из США на другой континент за столь короткое время было невозможно.

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