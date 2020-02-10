Эстрадный певец Филипп Киркоров оказался на 92-й церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Исполнитель стал единственной российской знаменитостью, которой удалось попасть в театр «Долби». Артист активно делился видео и фото в сторис на своей странице в Instagram.

«Вот Ди Каприо справа», — крайне непринужденно сообщил исполнитель.

Чтобы попасть на столь масштабное событие, Киркорову и его спутнице, бизнесвумен Алисе Бартовой, нужно было получить именные приглашения, которые выписывает Американская киноакадемия. Филиппу дали место в третьем ряду партера, его соседями стали Квентин Тарантино и Брэд Питт. После звезда российского шоу-бизнеса был приглашен на VIP Afterparty премии. Стоимость пригласительного на вечеринку — около двух тысяч долларов. Несмотря на всю роскошную обстановку кинопремии артист поделился впечатлением от «Оскара».

«Полное отсутствие дутого пафоса и понтов!» — рассказал Киркоров.

Похвастался Филипп и собственной интуицией — он признался, что в этом году угадал победителей всех главных номинаций на «Оскар». Кроме того, ему удалось сделать селфи с лауреатом «Оскара» за лучшую роль второго плана — Брэдом Питтом.

Instagram @fkirkorov

Взявший же главный приз — фильм «Паразиты» — артист пообещал рекомендовать друзьям.

«Фантастическое кино. Немедленно порекомендовал это кино друзьям, а когда узнал, что его номинировали, сразу понял, что главный „Оскар“ будет в этом году не у американского фильма», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров пришел без макияжа на юбилей Герзмавы и спел дуэтом с Вайкуле.