Киркоров пришел без макияжа на юбилей Герзмавы и спел дуэтом с Вайкуле

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал видео с торжества по случаю юбилея оперной певицы Хиблы Герзмавы. Накануне народная артистка России и Абхазии отметила 50-летие. Чтобы поздравить именинницу, в Доме Пашкова собрались многие звезды: ведущий Максим Галкин, исполнительница Лайма Вайкуле, композитор Александра Пахмутова, оперная певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев, Филипп Киркоров и многие другие.

Как видно на кадрах с мероприятия, поп-король российской эстрады появился на светском вечере без макияжа. Певец изменил своему привычному имиджу и предпочел на этот раз не пользоваться косметикой. Это несколько удивило подписчиков звезды, привыкших к его ярким и экстравагантным образам. Впрочем, стиль в одежде исполнителя остался неизменным: он вышел в свет в эффектном пиджаке с черно-белыми узорами и сверкающими серебристыми вставками.

Вместе с другими гостями Киркоров пел, танцевал, поздравлял именинницу и при этом не забывал записывать видео для Instagram. На одном из них видно, как поп-король начал подпевать Лайме Вайкуле и вместе с ней исполнил знаменитую композицию «Вернисаж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров дал совет по работе Максиму Фадееву.