ФАС назвал «масочный сговор» экономическим мародерством

Эфирная новость 20

Средства защиты в некоторых регионах России подорожали в 15 раз.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

«Экономическое мародерство» — так в федеральной антимопонопольной службе (ФАС) охарактеризовали ситуацию с ценами на маски в аптеках.

Они везде подорожали, многократно, рекордно в Адыгее — в 15 раз. Но мародерство — это не статья, по ней привлечь нельзя. Какие меры будут предпринимать?

Ведь средства защиты становятся не просто профилактической мерой, но необходимостью — в приграничном с Китаем Хабаровске ввели «масочный режим» официально. Роман Ишмухаметов изучил вопрос.

+3° Атмосферное давление 729 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Новости Lentainform

Загрузка...