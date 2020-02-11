ФАС назвал «масочный сговор» экономическим мародерством
Средства защиты в некоторых регионах России подорожали в 15 раз.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru
«Экономическое мародерство» — так в федеральной антимопонопольной службе (ФАС) охарактеризовали ситуацию с ценами на маски в аптеках.
Они везде подорожали, многократно, рекордно в Адыгее — в 15 раз. Но мародерство — это не статья, по ней привлечь нельзя. Какие меры будут предпринимать?
Ведь средства защиты становятся не просто профилактической мерой, но необходимостью — в приграничном с Китаем Хабаровске ввели «масочный режим» официально. Роман Ишмухаметов изучил вопрос.
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