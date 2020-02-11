Чтобы помнили: уникальные фотографии победивших фашизм 75 лет назад

Минобороны опубликовало уникальные фотографии выдающихся советских военачальников, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. Снимки повествуют о боевых буднях и минутах отдыха.

Вот, к примеру, совещание командующего фронтом маршала Жукова по подготовке Берлинской операции. В своих воспоминаниях он пишет, что совет прошел творчески — командная игра на картах и макете Берлина.

Чехи встречают наших воинов-победителей. Прага рукоплещет командующему 1-го Украинского фронта маршалу Коневу. Эти цветы от благодарных жителей чешского Оломоуца генералу армии Еременко. А это он же осматривает знамена и штандарты гитлеровских войск перед отправкой их на Парад в Москву.

Наши полководцы в поверженной Германии — маршал Рокоссовский рядом с трофеями. Генерал-полковник Малинин и заместитель командующего фронта генерал армии Соколовский во Дворце Фридриха Великого в Потсдаме. Парад Победы союзных войск у Бранденбургских ворот и еще один победный парад в Вене.