Чтобы помнили: уникальные фотографии победивших фашизм 75 лет назад
Опубликованные Минобороны РФ снимки рассказывают о боевых буднях и минутах отдыха выдающихся советских военачальников.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: Минобороны, 5-tv.ru
Минобороны опубликовало уникальные фотографии выдающихся советских военачальников, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. Снимки повествуют о боевых буднях и минутах отдыха.
Вот, к примеру, совещание командующего фронтом маршала Жукова по подготовке Берлинской операции. В своих воспоминаниях он пишет, что совет прошел творчески — командная игра на картах и макете Берлина.
Чехи встречают наших воинов-победителей. Прага рукоплещет командующему 1-го Украинского фронта маршалу Коневу. Эти цветы от благодарных жителей чешского Оломоуца генералу армии Еременко. А это он же осматривает знамена и штандарты гитлеровских войск перед отправкой их на Парад в Москву.
Наши полководцы в поверженной Германии — маршал Рокоссовский рядом с трофеями. Генерал-полковник Малинин и заместитель командующего фронта генерал армии Соколовский во Дворце Фридриха Великого в Потсдаме. Парад Победы союзных войск у Бранденбургских ворот и еще один победный парад в Вене.
Нашли ошибку?