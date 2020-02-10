На Рублевке задержали штрафника-рекордсмена: более двух тысяч нарушений ПДД

На Рублевке задержали штрафника-рекордсмена. За 34-летним водителем числились две тысячи 126 нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Когда его иномарку остановили полицейские, мужчина понял — сейчас всплывут все неоплаченные квитанции — и заблокировал двери. К слову, он вообще не имел права находиться за рулем, его удостоверение было просрочено.

Инспекторам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы доставить нарушителя в отделение. Пока он арестован на семь суток. После чего привлекут к административной ответственности за неуплату штрафов.

Иногда злостными неплательщиками штрафов за ПДД являются и звезды. Как сообщал 5-tv.ru, в конце декабря 2019 года разгорелся скандал с футболистом Дмитрием Тарасовым. В СМИ прошла информация, что за прошедший год спортсмен задолжал дорожной инспекции уже 75 тысяч рублей. В ответ на это Тарасов лишь рассмеялся, заявив, что сам за рулем не ездит.