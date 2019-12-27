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«Меня бы из страны не выпускали»: Тарасов прокомментировал информацию о 553 штрафах

, 16:05 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 77

В сети обсуждают слухи, что футболист якобы пренебрегает соблюдением дорожных правил едва ли не ежедневно.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов рассмеялся в ответ на слухи о том, что он — злостный нарушитель ПДД. По информации сайта KP.RU, только за этот год футболист получил штрафов на сумму в 75 тысяч рублей. Источник издания в Госавтоинспекции сообщил, что только за 27 дней декабря Тарасов получил 30 различных штрафов. Всего за текущий год футболист попадался на нарушении ПДД 553 раза, утверждает инсайдер. Однако сам Дмитрий эту информацию не подтверждает.

«Я сам за рулем не езжу — езжу с водителем. Может, у водителя там штраф? Но не на мою машину точно. Если б у меня столько (долгов — Прим.ред.) было — меня бы не выпускали из страны. А я месяц назад летал с женой отдыхать — не было никаких проблем. Что за бред? И машин нет, на которых я якобы езжу», — сообщил он в беседе с 5-tv.ru.

По данным портала, спортсмен игнорировал скоростной режим и использовал в личных целях выделенную полосу для общественного транспорта — якобы штрафов за несоблюдение именно этих правил у Дмитрия больше всего. По информации анонимного источника газеты, штрафы выписывались на четыре дорогостоящих авто марки Mercedes, которые якобы зарегистрированы на Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под угрозой ареста за неоплаченные штрафы оказалась бывшая жена Дмитрия Тарасова — Ольга Бузова.

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