Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах

Звезду «Дома-2» Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы в связи с публикацией об абортах, которую светская львица разметила в Instagram в декабре. В ней теледива высказала убеждение, что женщинам не стоит рожать, если они заведомо знают, что не могут обеспечить своего ребенка. Более того, она призналась, что презирает родителей, живущих в нищете, но при этом воспитывающих несколько детей.

Адвокат знаменитости Екатерина Гордон в интервью 5-tv.ru подтвердила данную информацию. На данный момент Водонаевой грозит наказание по статье статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Она предполагает наказание в виде от штрафа от 300 тысяч рублей, принудительных работ на срок от одного года до четырех лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В связи с заявлением физического лица на Водонаеву на данный момент проводится проверка.

В то же время в Госдуме ранее предложили оштрафовать звезду телестройки на 100 тысяч рублей. Помимо штрафа, телеведущей предложили создать «заслоны» на телевидении.

Как сообщал 5-tv.ru, высказывание Алены Водонаевой вызвало общественный резонанс. На него отреагировали Иосииф Пригожин, Юрий Лоза, Эвелина Бледанс, Виталий Милонов и многие другие.