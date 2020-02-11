«Вечно молодая» — в чем секрет прекрасной внешности 72-летней Софии Ротару?

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Мия Субботина
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Легендарная певица не перестает удивлять поклонников великолепными чертами лица.

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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official

Пользователи сети часто «негодуют» по поводу вечно молодой эстрадной певицы Софии Ротару, которая в свои 72 года выглядит на 45 лет. Посмотрев фотографии знаменитости, можно сделать вывод, что она проделала огромную работу и активно продолжает следить за своей внешностью, несмотря на великолепную наследственность, пишет Cutch.ua.

Известно, что около 15 лет назад Ротару обращалась за помощью к пластическим хирургам в Санкт-Петербурге, и те провели операцию по круговой подтяжке лица. С тех пор певица периодически проводит незначительные процедуры для поддержания результата.

Кроме того, молодо и свежо выглядеть помогают звезде хорошие генетические данные, а также здоровый образ жизни. На протяжении многих лет знаменитость придерживается строгой диеты, отдавая предпочтения овощным супам.

Одну из главных ролей в экстремально юной внешности играет гардероб. Как правило, певица предпочитает яркие насыщенные тона нарядов. Также стараются и стилисты правильно подобрать одежду, которая скрывает все проблемные части тела артистки.

Также по слухам, Ротару наносит специальный макияж, который позволяет ей выглядеть значительно моложе своего возраста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин рассказал о проблемах с «голубыми огоньками».

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