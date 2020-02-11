Врачи удалили звезде «В бой идут одни старики» Евгении Симоновой легкое
Знаменитая актриса театра и кино уже более десяти лет борется с онкологией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /АГН Москва, /Ekaterina Tsvetkova, kino-teatr.ru
Германские врачи провели народной артистке РФ Евгении Симоновой операцию по удалению легкого. У звезды театра и кино 12 лет назад диагностировали онкологию, напоминает «Экспресс-газета».
Несмотря на это 64-летняя уроженка Ленинграда продолжает играть в театре, однако старается не ездить на гастроли по совету медиков. При этом актриса, по данным издания, не расстается с вредной привычкой — курением.
Евгения Симонова прославилась после выхода на экраны в 1974 году фильма «В бой идут одни старики». Потом были съемки в «Афоне» и музыкальной сказке «Обыкновенное чудо».
Старший родной брат артистки Юрий Симонов, известный миллионам россиян под псевдонимом Вяземский — автор и бессменный ведущий программы «Умники и умницы», также однажды столкнулся со страшным диагнозом. Ему предстояла серьезная операция, результат которой врачи не прогнозировали. Однако, благодаря телеведущей Елене Малышевой, он попал к доктору, который не подтвердил онкологию.
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