Разлад в «Слуге народа»? Глава офиса Зеленского подал в отставку

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление об отставке. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако, как пишут местные СМИ, лидер Незалежной уже провел встречу с подчиненным и выслушал его лично.

В украинской прессе уже неоднократно обсуждалась взаимная неприязнь и конкуренция между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком, которая к настоящему времени якобы достигла «апогея».

При этом 1 августа 2019 года Богдан уже писал заявление об увольнении по собственному желанию, однако, судя по всему, передумал. Он возглавил эту должность на следующий день после инаугурации главы государства — 21 мая прошлого года, и являлся своего рода серым кардиналом, играя значительную роль в принятии тех или иных решений. Ему даже приписывали полномочия по контролю всех рабочих контактов Зеленского, а также фильтрацию поступающей информации. Богдан сопровождал лидера Незалежной повсюду, и даже окунулся с ним вместе в Черное море в Одессе.

До работы чиновником он некоторое время оказывал адвокатские услуги, а также являлся советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

В ноябре появилась информация о драке Богдана с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Несмотря на то, что в офисе Зеленского это назвали выдумкой, в Facebook глава офиса президента написал:

«Баканов не попадайся на моем пути, в следующий раз выпью всю кровь».

При чем этот пост доступен в соцсети до сих пор.