Разлад в «Слуге народа»? Глава офиса Зеленского подал в отставку
Андрей Богдан уже не впервые пытается уйти, хлопнув дверью.
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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, /Сазончик Константин, zik.ua
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление об отставке. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако, как пишут местные СМИ, лидер Незалежной уже провел встречу с подчиненным и выслушал его лично.
В украинской прессе уже неоднократно обсуждалась взаимная неприязнь и конкуренция между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком, которая к настоящему времени якобы достигла «апогея».
При этом 1 августа 2019 года Богдан уже писал заявление об увольнении по собственному желанию, однако, судя по всему, передумал. Он возглавил эту должность на следующий день после инаугурации главы государства — 21 мая прошлого года, и являлся своего рода серым кардиналом, играя значительную роль в принятии тех или иных решений. Ему даже приписывали полномочия по контролю всех рабочих контактов Зеленского, а также фильтрацию поступающей информации. Богдан сопровождал лидера Незалежной повсюду, и даже окунулся с ним вместе в Черное море в Одессе.
До работы чиновником он некоторое время оказывал адвокатские услуги, а также являлся советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.
В ноябре появилась информация о драке Богдана с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Несмотря на то, что в офисе Зеленского это назвали выдумкой, в Facebook глава офиса президента написал:
«Баканов не попадайся на моем пути, в следующий раз выпью всю кровь».
При чем этот пост доступен в соцсети до сих пор.
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