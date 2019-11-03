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  4. В офисе Зеленского опровергли информацию о драке руководителя и главы СБУ

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке руководителя и главы СБУ

, 15:13 Фото 35

Новость о потасовке между Андреем Богданом и Иваном Бакановым является выдумкой, сообщил Кирилл Тимошенко.

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Фото, видео: Facebook.com @Андрей Богдан

Тема:
Украинский кризис 230

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли информацию о драке своего руководителя Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым, об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель главы офиса лидера Незалежной Кирилл Тимошенко. По его словам, новость о потасовке является выдумкой.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие», — написал Кирилл Тимошенко.

Facebook @Kirill Timoshenko

Все началось с того, что один из украинских журналистов Станислав Речинский в своем аккаунте в Facebook сообщил, что между Богданом и Бакановым произошла драка, причиной которой стало назначение начальника главного следственного управления СБУ.

«Команда „Зе“ пошла в разнос. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб», — говорится в посте.

Facebook @Станислав Речинский

Стоит отметить, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан сам прокомментировал фейковую новость на своей странице, в шутку отметив, что в следующий раз выпьет главе СБУ всю кровь.

«Баканов не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь! Будешь кошкам хвосты крутить!», — отреагировал Андрей Богдан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-депутат Рады жестко отреагировал на видео «коридора позора» для Зеленского.

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