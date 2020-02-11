Как день недели, в который родился человек, влияет на его характер?

Астрологи проанализировали взаимосвязь между днем недели, в который родился человек, и его характером. Выяснилось, что еще древние римляне верили, что на развитие личностных качеств и дальнейшую судьбу это оказывает самое непосредственное влияние.

Понедельник

Влияние планет: Луна

Очень эмоциональные и чувствительные натуры. Не любят принимать быстрых решений, а предпочитают все взвесить. Склонны к пессимизму и недоверию по отношению к окружающим, а потому часто недоверчивы. Преимущества: интуиция, чувствительность и сочувствие. Недостаток: бешеные амбиции.

Вторник

Влияние планет: Марс

Эти люди не боятся новых испытаний и риска. Они позитивны всему новому. Однако излишняя самоуверенность порой оборачивается высокомерностью, что может отталкивать окружающих. Преимущества: энергичность, лидерские качества. Недостатки: рассеянность, высокомерие.

Среда

Влияние планет: Меркурий

Родившиеся в середине недели часто заслуживают доверие окружающих, они преданы своей семье и друзьям. Разумный подход к проблемам также повышает их авторитет в обществе. Главным качеством является целеустремленность, большая решимость действовать, а незначительные промахи не влияют на настроение. Преимущества: интуиция, острота ума. Недостатки: нервозность, разговорчивость.

Четверг

Влияние планет: Юпитер

Спокойные, нежные и доброжелательные люди. Никогда не пройдут мимо чужой боли. Время от времени, склонны преувеличивать, расточительны, разговорчивы. Преимущество: альтруизм. Недостаток: легко сломить.

Пятница

Влияние планет: Венера

Нет ничего важнее для этих людей, чем чувства. Поэтому обычно они следуют зову сердца, а не разуму. Это очень романтичные и чувственные натуры, а сексуальная привлекательность чувствуется на расстоянии. Несмотря на частое «парение в облаках», люди пятницы могут быть очень ответственными и старательно выполнять свои обязанности. Преимущество: надежность. Недостаток: тщеславие.

Суббота

Влияние планет: Сатурн

Два слова лучше всего описывают людей, рожденных в субботу: регулярность и усердие. Всегда добросовестно выполняют свои обязательства, ответственны и предусмотрительны. Часто учатся на чужих ошибках, чтобы избежать своих. Преимущество: пунктуальность. Недостаток: чрезмерные амбиции.

Воскресенье

Влияние планет: Солнце

Вопреки распространенному мнению, люди воскресенья вовсе не ленивые. Как раз наоборот — полны энергии и оптимизма. Кроме того, они всегда в движении, так как им не по душе оставаться пассивными. Они стремятся осуществить свои мечты любой ценой. При этом честность превалирует над амбициями. Они придерживаются принципа, что лучше взять все в свои руки. Преимущество: оптимизм. Недостаток: тщеславие.

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