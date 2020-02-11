США обеспокоены маневрами двух российских спутников

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Американские власти встревожены передвижениями двух российских космических аппаратов, которые якобы «преследовали» разведывательный спутник США.

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Фото, видео: Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

В Вашингтоне испугались российских спутников. На орбите они якобы совершали опасные маневры рядом с американским аппаратом-разведчиком.

Об этом заявил командующий космическими силами США Джон Рэймонд. В связи с этим власти Соединенных Штатов по дипломатическим каналам высказали Москве свою обеспокоенность.

Впрочем, наши спутники, которые так напугали американцев, никакой угрозы не могут нести в принципе. Они предназначены для ремонта других спутников и съемки поверхности Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в НАТО обвинили Россию в преследовании космических спутников США.

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