В НАТО обвинили Россию в преследовании космических спутников США

В НАТО заявили об угрозе в космическом пространстве из-за того, что неподалеку от их спутников расположены аппараты из России и Китая. Таким мнением с Washington Examiner поделился руководитель стратегического командования Североатлантического альянса по трансформации генерал Андре Ланата.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — утверждает представитель НАТО.

По словам Андре Ланата, некоторое время назад за американским космическим аппаратом якобы начал следить российский спутник-инспектор. Эксперты из Америки пока не могут понять, какие он имеет функции, и как ему можно противодействовать.

Военный подчеркнул, что странам Североатлантического альянса придется самостоятельно «реагировать на угрозы», поскольку у НАТО объектов в космическом пространстве нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Североатлантический альянс отрепетирует наступление на Россию