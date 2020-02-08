  1. Пятый канал
  4. В НАТО обвинили Россию в преследовании космических спутников США

В НАТО обвинили Россию в преследовании космических спутников США

, 8:56 | Ниса Мурзанаева 48

Такое заявление сделал глава стратегического командования Североатлантического альянса по трансформации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko, Bernhard Classen, NASA; Facebook / NATO Joint Warfare Centre;

В НАТО заявили об угрозе в космическом пространстве из-за того, что неподалеку от их спутников расположены аппараты из России и Китая. Таким мнением с Washington Examiner поделился руководитель стратегического командования Североатлантического альянса по трансформации генерал Андре Ланата.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — утверждает представитель НАТО.

По словам Андре Ланата, некоторое время назад за американским космическим аппаратом якобы начал следить российский спутник-инспектор. Эксперты из Америки пока не могут понять, какие он имеет функции, и как ему можно противодействовать.

Военный подчеркнул, что странам Североатлантического альянса придется самостоятельно «реагировать на угрозы», поскольку у НАТО объектов в космическом пространстве нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Североатлантический альянс отрепетирует наступление на Россию

Читайте также

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний

Последние новости

9:59
В ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек
9:47
Конец света 2020: уфологи пророчат гибель человечества из-за парада планет
9:35
«Будет ее обожать»: Никас Сафронов сватает Степаненко за отставного генерала
9:22
Предполагаемым заказчиком поджога суда в Москве оказался подозреваемый в торговле поддельным ботоксом
9:11
Дженнифер Энистон поужинала с бывшим бойфрендом
8:56
В НАТО обвинили Россию в преследовании космических спутников США

Сейчас читают

Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]