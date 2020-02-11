Проститутка умерла в доме клиента после «зажигательного» дня с ним

Житель Санкт-Петербурга вызвал полицию из-за смерти молодой женщины у него дома. Как стало известно 5-tv.ru, она работала проституткой.

Петербуржец познакомился с девушкой 9 февраля около 14 часов дня на Васильевском острове. Оттуда они отправились в двухэтажный дом мужчины в Выборге. На протяжении всего дня пара занималась сексом и употребляла спиртное.

Примерно в полночь девушка легла спать на первом этаже, а клиент — на втором. Спустившись утром, он увидел ее мертвой. Приехавшие на вызов полицейские установили, что на диване лежала голая брюнетка 25-30 лет ростом около 175 сантиметров. В ее сумочке нашли костюмы для интимных игр. Документов при ней не было.

Мужчина рассказал, что в доме были только он и проститутка. Конфликтов между ними не возникало, каких-либо жалоб она не высказывала. Перед сном девушка запила шампанское виски.