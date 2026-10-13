Кипяток вместо слов: в Балашихе мужчина жестоко отомстил бывшей жене

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Василиса Власова
Василиса Власова 13 0

О происшествии стало известно из больницы.

Мужчину который облил кипятком жену задержали в Балашихе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Мужчина, обливший бывшую жену кипятком, задержан в Балашихе

Мужчина, обливший бывшую жену кипятком, задержан в Балашихе. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия в городском округе. Об этом написали в мессенджере МАКС ведомства.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире, расположенной в доме на улице Яганова, между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину кипятком», — отметили они.

Ранее в полицию Балашихи из местной больницы поступила информация: местную жительницу 1986 года рождения доставили с телесными повреждениями.

Мужчину уже доставили в отдел полиции.

Ведется работа по установлению всех деталей случившегося и привлечению мужчины к ответственности по закону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Северной столице арестовали Валентину Григорьеву, которой предъявили обвинение в покушении на убийство 12-летнего мальчика — ее сына. Как считает следствие, 8 октября возле Дудергофского озера женщина силой влила ребенку в рот уксус, облила им же лицо сына и предприняла попытку утопить его.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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