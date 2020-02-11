Церемония «Оскара-2020» отличилась рекордно низким показателем по просмотрам

Церемония вручения американской кинопремии «Оскар-2020» поставила антирекорд по количеству телезрителей, следивших за трансляцией. Несмотря на то, что в этот раз обошлось без громких скандалов, рейтинг проекта серьезно упал. Так, «Оскар» посмотрели лишь 23,6 миллиона человек.

Кому-то эта цифра покажется заоблачной. Однако если сравнить 92-ю церемонию и 91-ю, то разница составит почти шесть миллионов человек. С чем связан резкий спад активности населения — точно не известно. По версии сайта Teleprogramma.pro, сложившаяся ситуация может быть обусловлена решением организаторов устранить полноценных ведущих. Окрыленные успехом прошлого года, они и сейчас решили не тратиться на их гонорары.

Оценки зрителей в 2020 году тоже не радуют: в среднем на популярном западном сайте-агрегаторе это 5,3 балла из 10 возможных.

Ранее 5-tv.ru рассказал о неожиданных итогах 92-й церемонии вручения «Оскара».