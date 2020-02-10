Неожиданные итоги 92-й церемонии вручения премии «Оскар»
Церемония вручения самой престижной награды в мире кинематографа состоялась в Лос-Анджелесе в театре Dolby.
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В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения «Оскара». Стоит признать, что таких результатов мало кто ожидал. Так главную награду — «Лучший фильм» — забрала южнокорейская лента «Паразиты». Кстати, ее авторы собрали еще несколько золотых статуэток.
А вот Том Хэнкс, хотя «Оскара» и не получил, зато завоевал уважение американских военных. Проходя по красной дорожке мимо морских пехотинцев, знаменитый актер вызвал одного из них на дуэль по отжиманиям.
Ночь с 9 на 10 февраля стала особенной и для Бреда Питта. Он получил первую в своей актерской карьере заветную статуэтку за роль второго плана в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Ну а признания лучшими актерами от Американской киноакадемии удостоились Хоакин Феникс за роль Джокера и Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». «Джокер», кстати, был отмечен «Оскаром» за саундтрек.
Лучшую песню, по версии кинокритиков, написал Элтон Джон для биографической ленты о самом себе «Рокетмен».
«Оскара» за самые впечатляющие визуальные эффекты завоевала работа Сэма Мендеса «1917», которая рассказывает о Первой мировой войне.
В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» всех конкурентов обошла «История Игрушек 4».
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