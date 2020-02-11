Мужское облысение, или по-научному — алопеция — весьма распространенная проблема. С ней столкнулись даже британские принцы Уильям и Гарри. Жена последнего — Меган Маркл — и вовсе отправила своего супруга проходить лечение. Но на самом ли деле потеря волос — серьезный недуг, требующий медицинского вмешательства?

5-tv.ru пообщался с Юлией Галлямовой — трихологом, доктором медицинских наук, членом европейской академии дерматовенерологии и европейского общества исследования волос и выяснил, какую угрозу в действительности таит в себе эта проблема и так ли нужно с ней бороться.

«Вообще я считаю, что это больше надуманная проблема. Я бы даже не назвала это заболеванием — просто генетическая предрасположенность. Я считаю, это то же самое, что лечить от седины или лечить от цвета волос», — объяснила врач.

Отдельно Галлямова отметила, что облысение не угрожает жизни и здоровью человека. Однако вызывает определенный эстетический дискомфорт — причем чаще у женщин, чем у мужчин. Поэтому трихологи обычно соглашаются с просьбами пациентов и принимаются за борьбу с алопецией.

Как объяснила медик, в лечении применяются гормональные препараты, подавляющие влияние на волосяной покров андрогенов — группы половых гормонов, вырабатываемых как в мужском, так и в женском организме.

Однако необходимо учитывать, что эти лекарства в трихологию пришли из онкологии — с их помощью боролись с некоторыми видами рака. Подобные медикаменты не вполне безвредны, поэтому Галлямова не советует принимать их только из-за потери волос.

При этом, каким основательным бы ни было лечение, вернуть роскошную шевелюру, которой пациент покорял сердца в юности, уже не получится. Сама же Юлия сталкиваясь с подобной проблемой использует «наружные средства» — те, которые не нужно принимать внутрь.

«Мы будем стараться отстрочить конечную форму алопеции, к которой стремится природа. Мы будем стараться сохранить волосяные фолликулы, улучшить продукцию волоса, усилить микроциркуляцию», — объясняет трихолог.

И даже в этом случае необходимо учитывать, что борьба с алопецией — это постоянный процесс, который придется поддерживать до конца жизни.

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