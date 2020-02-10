Меган Маркл заставила принца Гарри бороться с облысением

Принц Гарри уже несколько лет стремительно лысеет. Бороться с этой проблемой его заставила Меган Маркл. Внука Елизаветы II заметили в престижной клинике по пересадке волос Филиппа Кингсли в Лондоне. Об этом пишет The Sun со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Герцог, как и его брат Уильям, столкнулся с ранним выпадением волос. Известно, что эта проблема началась у 35-летнего супруга Меган еще до встречи с ней. К слову, сама актриса также посещала эту клинику перед свадьбой с Гарри в мае 2018 года, чтобы вернуть волосам природный блеск и сияние.

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Однако сейчас проблема принца стала намного заметнее — проплешина увеличилась из-за постоянного стресса, связанного с недавними событиями в королевской семье.

«Его визит вызвал настоящий переполох. Эта компания очень престижна, одно из лучших мест в мире. Тут предлагают целый ряд различных видов лечения. Лечение стоит очень дорого», — отметил анонимный источник.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду вместе с девятимесячным сыном Арчи. Они поселились в поместье в канадском городе Ванкувер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что принц Гарри рассказал о многолетних походах к психоаналитику.