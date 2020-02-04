  1. Пятый канал
  4. Фото: Как предотвратить рак — 8 советов от Елены Малышевой

Фото: Как предотвратить рак — 8 советов от Елены Малышевой

, 13:31 | Светлана Александрова 2 063

Телеведущая и врач напомнила, что рак излечим, если пациент принимает необходимые меры вовремя.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @malysheva.live; ТАСС / Геодакян Артем

Способы снижения риска возникновения и онкологических заболеваний опубликовала на своей странице в Instagram врач и ведущая программ о здоровье Елена Малышева. Свой пост она приурочила ко Всемирному дню борьбы против рака.

«Рак победим️! Рак лечится! ️И очень многое зависит лично от вас», — подписала наглядную таблицу телеведущая.

Для профилактики рака Малышева советует отказаться от курения — как активного, так и пассивного, не употреблять алкоголь и избегать избытка солнечных лучей, а также правильно питаться и больше двигаться. Доктор рекомендует также участвовать в скринингах рака, делать детям прививки от гепатита и вируса папилломы, а молодым мамам — кормить ребенка грудью.

Instagram @malysheva.live

Не все подписчики согласились с утверждением, что успешность лечения онкологического заболевания зависит от поведения пациента.

«Вы это не нам, а нашим врачам говорите. Ведь именно врачи дают нам первый „пинок“ к выздоровлению»;

«К сожалению, даже при своевременной постановке диагноза, с момента постановки до операции проходит много времени, а рак не ждет — переходит в следующую стадию», — отмечают комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, советы по профилактике онкологических заболеваний опубликовал Роспотребнадзор.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
63.91
0.77 70.79
1.19
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

14:16
ВОЗ предсказала рост онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет
14:05
Лже-гадалка умудрилась «развести» москвичку на три миллиона рублей
13:54
«Трамп может вернуть Аляску России»: Адам Шифф об отставке президента США
13:49
Москвичка лишилась 40 тысяч рублей после интимного кастинга в сети
13:45
«Горячая аэробика» — Перминова с Брежневой снялись в фотосессии
13:41
Авиакомпания Utair вводит масштабный комплекс мер против коронавируса

Сейчас читают

Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]