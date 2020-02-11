Ида Галич о родах: «Не все прошло, как мы предполагали»

Блогер и телеведущая Ида Галич наконец стала мамой. Придя в себя после родов, она поспешила выйти на связь с многочисленными подписчиками и рассказать о своем состоянии.

Шоувумен призналась: момента появления на свет своего сына Леона она ждала с замиранием сердца. Узнав о беременности, Галич тут же заключила контракт с самым элитным роддомом Москвы. Однако избежать осложнений во время процесса все-таки не удалось — понадобилась сложная операция.

«Это лучший день в моей жизни! <…> У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), но самые лучшие в мире врачи со всем справились! Буду кланяться вам всю свою жизнь!», — написала Галич в Instagram.

Instagram @galichida

Увидев такой пост, фанаты звезды не на шутку перепугались. Директ Иды буквально разрывался от сообщений с просьбами рассказать, что же произошло. Несмотря на это, блогер не стала вдаваться в подробности, а просто успокоила подписчиков, сообщив, что лучший в мире анестезиолог помог решить все проблемы во время родов.

Точная дата возвращения Иды и малыша домой пока неизвестна. Все зависит от того, как быстро телеведущая пойдет на поправку после сложного оперативного вмешательства.

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