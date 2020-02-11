Главой британских морпехов вместо принца Гарри станет его тетя

После отречения от всех королевских титулов принц Гарри постепенно лишится и почетных постов — так, весной он перестанет быть генерал-капитаном британской морской пехоты. Вместо него должность займет его тетя — 69-летняя принцесса Анна.

О принятом решении сообщило издание The Times. Примечательно, что впервые в истории страны должность руководителя морпехов займет женщина. Однако беспокоиться о том, как дама в солидном возрасте справится с командованием военными, не придется. Почетные должности носят символический характер.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от титулов и привилегий в середине января. Сейчас супруги живут в Канаде. Как сообщал ранее 5-tv.ru, бывшая актриса всерьез занялась своим возвращением на экран — она подыскивает себе агента и готовится стать ведущей реалити-шоу.