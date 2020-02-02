  1. Пятый канал
  4. Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

, 4:01 | Василий Заика 28

Гонорар герцогини Сассекской за один съемочный день составит 588 долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool, Ameer Al Mohammedaw, PPE/face to face, AUG/face to face, Nick White; Instagram @hrhofsussex

Меган Маркл станет приглашенным наставником в канадском свадебном реалити-шоу. Гонорар за участие герцогини Сассекской в проекте составит 588 долларов за один съемочный день, утверждает издание Page Six.

По словам источника, Меган Маркл «засветится» в программе «I Do, Redo» вместе с лучшей подругой — свадебным стилистом Джессикой Малруни. Перед женой принца Гарри поставлена задача помочь невестам совершить вторую попытку вступить в брак.

Участниками шоу станут пары, которые по разным причинам не смогли пожениться и сейчас намерены попробовать узаконить отношения вновь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилась женщина с внешностью Меган Маркл. 39-летнюю Акишу Лэнд постоянно принимают за двойника жены принца Гарри.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
«Похожа на бабушку»: Юзеры нашли сходство дочери Богомолова с Мариной Левтовой
5:13
2 февраля — День сурка
4:57
«Не испытываю к ней любви»: Дочь Михаила Ефремова о своей матери
4:38
«Зазвездили мальчика»: Сын Плющенко и Рудковской стал моделью
4:19
Видео из дома в Раменском, где обезумевший житель изрезал мать и племянника
4:01
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Сейчас читают

Гороскоп зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места обрушения кровли кафе в Новосибирске
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]