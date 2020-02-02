Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Меган Маркл станет приглашенным наставником в канадском свадебном реалити-шоу. Гонорар за участие герцогини Сассекской в проекте составит 588 долларов за один съемочный день, утверждает издание Page Six.

По словам источника, Меган Маркл «засветится» в программе «I Do, Redo» вместе с лучшей подругой — свадебным стилистом Джессикой Малруни. Перед женой принца Гарри поставлена задача помочь невестам совершить вторую попытку вступить в брак.

Участниками шоу станут пары, которые по разным причинам не смогли пожениться и сейчас намерены попробовать узаконить отношения вновь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилась женщина с внешностью Меган Маркл. 39-летнюю Акишу Лэнд постоянно принимают за двойника жены принца Гарри.