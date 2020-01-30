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Меган Маркл ищет агента для возвращения в киноиндустрию

, 16:53 | Валентин Черников 76

Герцоги Сассекские планируют заниматься документалистикой.

Фото: www.globallookpress.com /face to face

Желание Меган Маркл вернуться в киноиндустрию подтвердили знакомые герцогов Сассекских, пишет Us Weekly. Как сообщается, 38-летняя жена принца Гарри желает нанять представителя ее будущих проектов в сфере кино. Супруги планируют работать над озвучкой и производством документальных фильмов на климатические и социальные темы.

По данным источников издания, после объявления герцогов о финансовой независимости от королевской семьи Маркл хочет добиться коммерческого успеха, заключая контракты с модными домами и снимая фильмы для кинофестивалей. Бывшая фотомодель и актриса уже начала распространять информацию о поиске агента или пиар-менеджера.

В 2002 году уроженка Лос-Анджелеса дебютировала в американском сериале «Главный госпиталь». Последующие несколько лет Меган появлялась в эпизодах таких сериалов как «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «90210: Новое поколение», «Грань» и «Касл». На большом экране она засветилась в фильмах «Помни меня» и «Несносные боссы». Наибольшую известность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на «дуэль».

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