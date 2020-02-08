«Меня сегодня бросили»: Самбурская рассказала о личной трагедии

Настасья Самбурская всерьез взволновала поклонников. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором рассказала о расставании с мужчиной.

Ролик Настасья записала, сидя в машине. Голос Самбурской во время съемки дрожал.

«Господа, у меня для вас очень важное заявление — меня сегодня бросили», — сообщила она.

Актриса заявила, что в ответ намерена «тоже бросить, а точнее, сбросить» несколько килограммов. Настасья собиралась худеть при помощи танцев в ночном клубе, но планы, видимо, изменились — некоторое время спустя звезда уже публиковала сторис из салона красоты.

Впрочем, идею с похудением Самбурская не оставила — в заведение она приехала на процедуру по коррекции тела. В кадре певица появилась с наполненным бокалом.

«Пришла улучшать пятую точку, а мне здесь немножечко подлили… масла в огонь», — шутит Настасья.

Поклонники к событиям на личном фронте Самбурской отнеслись скептически. Фолловеры, которым хорошо известны актерский талант звезды и тяга к шуткам, не уверены, что публикации — не очередной розыгрыш. Сама артистка пока ситуацию никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подписчики раскритиковали новый образ Самбурской.