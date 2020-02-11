Звезда Victoria’s Secret поделилась полуобнаженным фото

Одна из «ангелов» Victoria's Secret — Роузи Хантингтон-Уайтли — порадовала поклонников соблазнительными полуобнаженными фото. Модель опубликовала сексуальные снимки на своей странице в Instagram.

Кадры были сделаны во время рекламной съемки для одной из марок нижнего белья, которая не имеет отношения к Victoria's Secret. Роузи представила фолловером два образа — светлый и темный. Первый получился крайне трепетным — нюдовый комплект из бюстгальтера с получашечкой и трусиков высокой посадки сделал облик Хантингтон-Уайтли нежным и милым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 10 Фев 2020 в 8:57 PST

Зато второй комплект намекает на роковую страсть — черный бюстгальтер на косточках и трусики, обрамленные кружевом, чулки с кружевным краем и бельевой пояс. Фолловеры модели от снимков пришли в восторг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 10 Фев 2020 в 8:48 PST

«Невероятно красиво!»

«Роузи, ты секси!»

«У меня просто захватывает дух!» — высказались поклонники Хантингтон-Уайтли.

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