Звезда Victoria’s Secret поделилась полуобнаженным фото

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Анастасия Игонина
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Модель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила в социальной сети снимки в белье из новой коллекции.

Фото: Zuma\TASS

Одна из «ангелов» Victoria's Secret — Роузи Хантингтон-Уайтли — порадовала поклонников соблазнительными полуобнаженными фото. Модель опубликовала сексуальные снимки на своей странице в Instagram.

Кадры были сделаны во время рекламной съемки для одной из марок нижнего белья, которая не имеет отношения к Victoria's Secret. Роузи представила фолловером два образа — светлый и темный. Первый получился крайне трепетным — нюдовый комплект из бюстгальтера с получашечкой и трусиков высокой посадки сделал облик Хантингтон-Уайтли нежным и милым.

 
 
 
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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Зато второй комплект намекает на роковую страсть — черный бюстгальтер на косточках и трусики, обрамленные кружевом, чулки с кружевным краем и бельевой пояс. Фолловеры модели от снимков пришли в восторг.

 
 
 
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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

«Невероятно красиво!»

«Роузи, ты секси!»

«У меня просто захватывает дух!» — высказались поклонники Хантингтон-Уайтли.

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