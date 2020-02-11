«Междусобойчик английский!» — Юрий Лоза высказался о «Евровидении 2020»
Музыкант также прокомментировал новость о том, что музыкальный фестиваль будет вести блогер-трансгендер.
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Фото, видео: ИВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Российский певец и композитор Юрий Лоза высказался об одном из главных музыкальных событий во всем мире — «Евровидении 2020». По мнению музыканта, международный фестиваль нужно использовать исключительно в качестве площадки, которая популяризует российскую культуру.
«Отправить туда человека с русской песней, не ставить перед ним задачу завоевать какие-либо места. Пусть это будет российская песня, российский исполнитель, в российских костюмах, с российскими постановщиками номеров», — поделился видением исполнитель.
По словам Юрия Лозы, главное на «Евровидении 2020» — не победа, а участие. Певец считает, что первое место на фестивале абсолютно ничего не дает.
«Нам вообще нужно забыть, что у них там происходит на этом междусобойчике английском! Нам надо делать свое дело, у нас есть своя культура. Нам победа не нужна! Победа не дает никаких привилегий и преимуществ. Ну, мы победили тогда с Димой Биланом, и что? Мы не имели права у себя дома, в Олимпийском, говорить на родном языке!» — горячо заявил звезда.
Узнав, что «Евровидение 2020» будет вести блогер-трансгендер, Юрий Лоза отметил, что «нам совершенно наплевать должно быть, кто там у них ведущий, чего они там делают и так далее».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что букмекеры предсказали вероятный результат России на «Евровидении-2020».
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