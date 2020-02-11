Нино Нинидзе спровцировала слухи о скорой свадьбе

Нино Нинидзе спровоцировала разговоры о своей скорой свадьбе, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию, на которой на безымянном пальце ее руки сверкает роскошное кольцо. Настойчивые слухи о романе актрисы с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом ходят уже более полугода. Пара часто появляется вместе на публичных мероприятиях и периодически публикует в соцсетях совместные снимки.

«А вот и я», — подписала новое фото Нино.

Instagram @ninosha13

Кроме того, в сторис она выложила короткое видео: светящиеся от счастья Нинидзе и Виторган едут куда-то на заднем сидении машины. Подписчики сразу обратили внимание на драгоценное украшение и сделали однозначный вывод.

«Помолвочное кольцо?»

«Забыли добавить: «…и мое новое кольцо».

«Колечко… хорошая новость, счастья вам»

«Очень рада за вас», — пишут в комментариях поклонники Нинидзе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в мае прошлого года Нино Нинидзе рассталась с супругом актером Кириллом Плетневым, у них есть общий четырехлетний общий сын Александр.