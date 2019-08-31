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  4. Нино Нинидзе после развода с Кириллом Плетневым осталась без жилья?

Нино Нинидзе после развода с Кириллом Плетневым осталась без жилья?

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Актриса в своем Instagram-аккаунте попросила помочь ей с жильем.

Фото : Instagram @ninosha13

В сети муссируются слухи о романе бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана и актрисы Нино Нинидзе. Однако сами знаменитости пока не комментируют свои отношения, пишут Дни.ру.

А недавно артистка опубликовала сторис в своем Instagram-аккаунте, где попросила помощь у подписчиков в поиске жилья.

«Очень нужна ваша помощь! Я и Саня (мальчик 3,8 г.) очень ищем двухкомнатную квартиру в Басманном районе. Вдруг, вы вспомните или ваши знакомые!» — написала Нинидзе.

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Текст Нино сопроводила смайлом в виде фиолетового сердечка и добавила, что было бы неплохо, если пользователи сделали репост ее сообщения.

В мае 2019 года Нино Нинидзе объявила о разводе с супругом Кириллом Плетневым. Она опубликовала совместно фото и написала, что они расстаются с мужем, однако продолжат общение, так как у них есть общий сын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с палочкой. Получившая травму на отдыхе актриса не унывает и относится у произошедшему с чувством юмора.

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