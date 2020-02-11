Ректор РУДН Владимир Филиппов покидает свой пост

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) объявил, что покидает свой пост. Как сообщает пресс-служба вуза, полномочия Владимира Филиппова истекают в марте этого года. На состоявшемся во вторник заседании наблюдательного совета РУДН он сообщил, что не планирует ходатайствовать о продлении этого срока до достижения им установленного российским законодательством предельного возраста в 70 лет.

Свое решение Филиппов объяснил тем, что в этом году университету предстоит разработать программу развития до 2025 года и стратегию развития до 2030 года, и, по его мнению, продление срока полномочий ректора на год в этих условиях нецелесообразно — разрабатывать документы должна новая команда управленцев, которой и предстоит ее реализовывать.

На должность ректора наблюдательный совет рекомендовал директора Юридического института РУДН Олега Ястребова. Ему 38 лет, он выпускник университета, имеет степени доктора юридических и экономических наук и является членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские вузы собираются к 2021 году внедрить специальные сервисы, для выявления неуспевающих студентов. Отчислять их будут по совету искусственного интеллекта.