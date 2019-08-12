Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов в беседе с РИА Новости сообщил, что студентов российских вузов в недалеком будущем начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. По его словам, сервис для выявления учащихся с плохой успеваемостью начнет работать в 2021 году.

Искусственный интеллект, основываясь на данных цифрового следа студентов, будет производить оценку их успеваемости и активности. Во внимание также будут браться участие в общественной жизни и поведение. В результате проведенного анализа сервис будет давать рекомендации руководству вузов по дальнейшей стратегии в отношении учащихся — поощрить или отчислить.

Нурлан Киясов выразил уверенность, что искусственный интеллект будет способствовать исключению предвзятости к студентам со стороны преподавательского состава.

Тестирование системы пройдет в нескольких вузах страны. Внедрять сервис начнут уже в 2019 году, а к 2021-му опытные образцы уже должны функционировать в ряде университетов.

Отмечается, что рекомендации, данные искусственным интеллектом, не будут являться обязательными к исполнению. В любом случае окончательное решение о дальнейшей судьбе студента будет приниматься в деканате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения аннулирует почти сотню профессий в техникумах и колледжах.