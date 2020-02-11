Видео: Волочкова шокировала пользователей сети посиневшими ступнями

Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram отнюдь не самым приятным зрелищем. По окончании очередного благотворительного концерта балерина пришла в гримерную и засняла на камеру, во что превратились ее ноги после 12 часов работы на пуантах. На кадрах видно: пальцы ступней в прямом смысле посинели от колоссальных нагрузок.

Однако Волочкова не стесняется выкладывать в сеть столь шокирующее видео. Звезда считает, что люди должны знать, каким трудом она добивается поразительных результатов в любимом деле.

«Было нелегко…. Но все выдержали! Балет — это труд», — пишет Анастасия, обращаясь к подписчикам.

Помимо массы мозолей и отеков, Волочкову беспокоят и более серьезные проблемы. За столь длительную танцевальную карьеру ноги звезды ужасно деформировались, что доставляет ей дикую боль. Правда, на операцию Анастасия решиться пока не может — слишком длинный восстановительный период. Кроме того, ни один врач не может гарантировать, что после нее балерина вновь встанет на пуанты. Выход один — терпеть.

Впрочем, Волочкова не унывает, а лишь раз за разом выкладывает видео и фото с концертов, в которых с радостью принимает участие. Исходя из этого становится понятно: карьеру артистка оставлять не намерена.

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