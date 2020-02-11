Видео: Волочкова шокировала пользователей сети посиневшими ступнями
Балерина призналась: она вынуждена ежедневно терпеть пронзающую боль из-за невозможности лечь под нож хирурга.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram отнюдь не самым приятным зрелищем. По окончании очередного благотворительного концерта балерина пришла в гримерную и засняла на камеру, во что превратились ее ноги после 12 часов работы на пуантах. На кадрах видно: пальцы ступней в прямом смысле посинели от колоссальных нагрузок.
Однако Волочкова не стесняется выкладывать в сеть столь шокирующее видео. Звезда считает, что люди должны знать, каким трудом она добивается поразительных результатов в любимом деле.
«Было нелегко…. Но все выдержали! Балет — это труд», — пишет Анастасия, обращаясь к подписчикам.
Помимо массы мозолей и отеков, Волочкову беспокоят и более серьезные проблемы. За столь длительную танцевальную карьеру ноги звезды ужасно деформировались, что доставляет ей дикую боль. Правда, на операцию Анастасия решиться пока не может — слишком длинный восстановительный период. Кроме того, ни один врач не может гарантировать, что после нее балерина вновь встанет на пуанты. Выход один — терпеть.
Впрочем, Волочкова не унывает, а лишь раз за разом выкладывает видео и фото с концертов, в которых с радостью принимает участие. Исходя из этого становится понятно: карьеру артистка оставлять не намерена.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Волочкова не считает себя «разлучницей».
Нашли ошибку?