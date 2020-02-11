Зеленский назначил Ермака главой офиса президента

Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана. Причина отставки не называется. Но украинские СМИ еще накануне сообщили, что Богдан якобы сам захотел уйти, из его кабинета уже выносят вещи.

Среди вероятных причин увольнения опытного юриста и госслужащего называют давление Запада. Американским партнерам не нравится, что Богдан — бывший советник и адвокат олигарха Игоря Коломойского.

Есть еще версия о конфликтах в президентской администрации. В частности с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Сегодня он стал новым главой офиса. Правда, сам Ермак все противоречия отрицает.

«Нет никакой конкуренции. Я пришел с президентом в команду, я работаю, выполняя непосредственно поручения президента. Я могу вам сказать, что это правильно, это моя позиция. У меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения», — заявил Ермак.

Андрей Ермак на протяжении своей карьеры был далек от политики. Он тоже юрист, но занимался авторским правом, а также продюсировал не слишком успешное кино. В администрации Зеленского его считают хорошим переговорщиком. Эксперты отмечают, что подобная кадровая перестановка означает, что Киев планирует активно развивать международные связи.